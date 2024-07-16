Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şubesi üyesi, emekli eğitimci, şair, yazar Hamit Gök, tatil için geldiği Balıkesir’in Erdek ilçesinde deniz kenarında kumsalda dinlenirken, baypas olması sebebiyle tansiyona bağlı kalp krizi geçirdi. 112 acil ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Hamit Gök, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Barak Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Hamit Gök’ün cenazesi bugün ikindi namazının ardından Ankara Komşuya Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ