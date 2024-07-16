Alınan bilgiye göre U.A. ile A.C. arasından bir nedenle tartışma çıktı.

Tartıştıktan sonra ayrılan taraflardan A.C., bir süre sonra U.A.'nın Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde bulunan evine geldi.

Tartışmanın devam etmesi sonucu çıkan kavgada A.C., satırla U.A.'yı yaraladı.

Yaralı oğlunu kurtarmak için araya giren anne S.A.'da satırla kolundan yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinde derin kesikler oluşan U.A. ve annesi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenilirken, yaralı U.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.