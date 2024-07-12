Alınan bilgiye göre aralarında alacak verecek meselesi bulunan E.Ç.(16) ile U.N.(26) Gülabibey Mahallesi Malazgirt 1. Sokak'ta tartışma yaşadı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç., darp ettiği U.N.'yi bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis süpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Editör: TUGAY GÖKTÜRK