Çorum’da nişanlısının babası tarafından bıçaklanan genç ağır yaralandı.

Olay Mimarsinan Mahallesi Küçük Sanayi 18. Cadde'de meydana geldi. Alınan bilgiye göre Fatih I.(45) ile kızının nişanlısı olduğu ögrenilen Abdullah Ç.(30) arasında bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih I., yanında bulunan bıçakla Abdullah Ç.'yi bıçakladı.

Kavganın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan Abdullah Ç., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alınırken, yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.