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Çorum merkeze bağlı Kayı Köyü nüfusuna kayıtlı olan emekli şoför Erdal Kıyıklık’ın oğlu, Kadir ve İrfan Kıyıklık’ın yeğeni olan Abdulsamet Kıyıklık uzun süredir Suriye’de görev yapıyordu.

Görevinin bitmesine sadece 15 gün kaldığı öğrenilen uzman çavuşun naaşı dün akşam Çorum’a getirildi. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) AK Parti 23, 24 ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili, Bağcılar eski Belediye Başkanı hemşehrimiz Feyzullah Kıyıklık’ın da akrabası olan Uzman Çavuş Abdulsamet Kıyıklık’ın cenazesi bugün öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra ardından Kayı Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.