Tahmini Okuma Süresi: dakika

Alınan bilgilere göre, Batman’ın Belde Mahallesi F1 Home Konutlarında ikamet eden uzman çavuş Adem Ümit'in ev sahibi kirayı almak için eve gitti. Kapıyı çalan ev sahibi, haber alamayınca durumu emlakçı ve askerin arkadaşına bildirdi. Emlakçı ve askerin arkadaşı da kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca kapıyı kırarak içeri girerek Adem Ümit'in silahlı vurulmuş halde cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir çocuk babası olan uzman çavuşun daireyi 20 gün önce kiraladığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, cenazesinin bugün Derinöz köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.