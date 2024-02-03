Bir süre önce İstanbul'daki bir hastanede akciğer kanseri nedeniyle ameliyat edilen ve Antalya'ya dönen 60 yaşındaki Demirbaş, enfeksiyon nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Demirbaş, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Hastalığı nedeniyle 25 Ekim 2023’te görevini bırakmak zorunda kalan Alper Demirbaş, yurt içinden ve yurt dışından sayısız organ nakli ameliyatına imza atarak birçok insanın sağlığına kavuşmasına vesile olmuştu.

Türkiye'de ilk doku uyumsuz böbrek nakli, ilk kan grubu uyumsuz böbrek nakli, ilk böbrek pankreas nakli programı ve Antalya'da ilk kadavra vericili ve canlı vericili karaciğer naklini yapan isim olarak bilinen Demirbaş, evli ve 1 kız 1 de erkek çocuğu babasıydı.

Prof. Dr. Alper Demirbaş, 28 yıldır organ nakli, 36 yıldır da sayısız genel cerrahi ameliyatları gerçekleştirerek binlerce hastanın sağlığına kavuşmasını sağladı. Demirbaş son olarak geçtiğimiz hafta sağlıkta sosyal sorumluluk ödülüne layık görülmüştü.

7 binden fazla böbrek nakli operasyonuna imza atan Demirbaş, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın yıllar önce kendisine Antalya ikinci sıradan milletvekilliği teklif etmesine rağmen "Hastalarım doktorsuz kalır" diyerek milletvekilliğini kabul etmemişti.

ALPER DEMİRBAŞ KİMDİR?

7 Ağustos 1963 yılında Çorum’da dünyaya gelen Prof. Dr. Alper Demirbaş, 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1993 yılında Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda Uzmanlık, 1998 yılında Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda Doçentlik ve 2004 yılında yine Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda profesörlük unvanlarını aldı. 1991 yılında Cambridge Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Prof. Dr. Alper Demirbaş 1995-1998 yılları arasında Miami Üniversitesi’nde transplantasyon üst ihtisasını tamamladı. 2001 yılında Kyoto Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak da görev alan Prof. Dr. Demirbaş, 2003 yılında da Essen Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak görev yaptı.