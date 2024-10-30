İstanbul’da faaliyet gösteren Çorumlu Eğitimci, Sanayici ve İşadamları Dayanışma Derneği (ÇESİAD) tarafından düzenlenen Valide Sultan gemisiyle Boğaz turu, İstanbul’daki Çorumlu üniversite öğrencilerinin tanışıp kaynaşmalarına fırsat oluşturdu.

Kahvaltılı Boğaz turu, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

ÇESİAD Başkanı Mehmet Ünal, burs için kendilerine 500’den fazla başvuru olduğunu belirterek, gemi turunun son derece güzel geçtiğini, burs alsın-almasın tüm üniversite öğrencilerini başlarının tacı olarak gördüklerini ve tüm etkinliklerinde yanlarında görmek istediklerini söyledi.