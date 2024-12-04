Edinilen bilgilere göre, maden ocağından ilçe merkezindeki fabrikaya alçı taşıyan 06 FZ 1094 plakalı TIR’ın sürücüsü Mahmut Çiriş, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, aynı firmada çalışan Bayram Yılmaz (55) yönetimindeki 06 FS 5189 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mahmut Çiriş’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hafif yaralanan Bayram Yılmaz ise Bala Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Editör: HABER MERKEZİ