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Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan İllerarası Budokaido 30 Ağustos Zafer Turnuvası 26-27 Ağustos tarihleri arasında Bartın’da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun ter döktüğü müsabakalara Çorum’dan 30 sporcu katılım sağladı. Minik, altı minik, yıldız, genç ve ümit olmak üzere5 kategoride gerçekleşen müsabakalara Çorumlu sporcular damga vurdu. 10 birincilik, 11 ikincilik, 9 üçüncülük olmak üzere toplamda 30 madalya alan Çorumlu sporcular takım halinde de birinci olarak büyük bir başarıya imza attılar.

Minik kızlar kategorisinde Zişan Zümra Karaca 30 kiloda birinci, yıldız kılarda Aynur Kaplan 40 kiloda birinci, ümit kadınlarda Zeynep Ecevit 60 kiloda birinci, alt minik erkeklerde Yalçın Talha Kurşuncu 30 kiloda birinci, alt minik erkeklerde Mert Ali Acı 35 kiloda birinci, alt minik erkeklerde Eymen Taştan +35 kiloda birinci, minik erkeklerde Kerem Üğüten 30 kiloda birinci, minik erkeklerde Mehmet Efe Ardıç 35 kiloda birinci, minik erkeklerde Yağız Ali Çeviksoy +50 kiloda birinci, yıldız erkeklerde Miraç Kayra Karataş +60kiloda birinc olmayı başardılar.

Alt minik kızlarda Ecrin Mira Türk 35 kiloda ikinci, minik kızlarda Ceylin Sahra Balcı +40 kiloda ikinci, yıldız kızlarda Ecrin Eser Yıldız +40 kiloda ikinci, ümit kadınlarda Kardelen İnce +60 kiloda ikinci, alt minik erkeklerde Saltuk Buğra Şahinbaş 30 kiloda ikinci, alt minik erkeklerde Recep Kılıç ikinci, minik erkeklerde Tahir Acı 30 kiloda ikinci, yıldız erkeklerde Yiğit Alp Kurşuncu 50 kiloda ikinci, yıldız erkeklerde Göktan Yazıcı 55 kiloda ikinci, yıldız erkeklerde Mehmet Can Atmaca +60 kiloda ikinci, genç erkeklerde Abdulsamet Çopur 65 kiloda ikinciliği elde eden sporcular oldular.

Minik kızlarda Belinay Nazlı Karlıdağ +40 kiloda üçüncü, yıldız kızlarda Medine Balcı 40 kiloda üçüncü, ümit kadınlarda Nagihan Kır ve Nazlı Yıldız 55 kiloda üçüncü, alt minik erkeklerde Mustafa Eymen Ardıç 35 kiloda üçüncü, minik erkeklerde Siraç Yıldırım ve Emir Gazi Şen 40 kiloda üçüncü, yıldız erkeklerde Mustafa Arslan Gedik 40 kiloda üçüncü, yıldız erkeklerde Zeki Yiğit 50 kiloda üçüncü oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren Çorumlu sporculara madalyaları takdim edildi.