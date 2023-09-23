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Uluslararası Down Sendromlular Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası İtalya’nın Padova kentinde yapıldı. Milli forma ile mücadele eden Çorum Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Merve Peker 4 kategoride harika bir performans ortaya koydu. İlk olarak takım maçlarına çıkan Çorumlu sporcu Merve Peker bu kategoride Avrupa ikincisi olmayı başardı. Daha sonra mix ve çiftler kategorisinde kritik maçlara çıkan Peker bu 2 kategoride de Avrupa ikincisi olarak tarihi bir başarıya imza attı. Şampiyonanın son gününde ferdi olarak mücadele eden Merve Peker tüm rakiplerini devirerek Avrupa şampiyonu olarak bir kez daha Çorum’un ve Türkiye’nin gururu oldu.