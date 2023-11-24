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"Uluslararası Aşçılar Şampiyonası", bu yıl 23-26 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenleniyor. Fuar, bu yıl da dünyaca ünlü şefleri ve gastronomi dünyasının önde gelen isimlerini ağırlıyor.

Çorum mutfağının tanıtımına önemli katkıları olan hemşehrimiz Şef Aylin Memik de Dünya Aşçılık Şampiyonası’na katılmak üzere İstanbul’a gitti.

Dünyanın dört bir tarafından gelecek aşçılarla yarışacak olan Çorumlu Şef, bu yıl yarışmaya Hitit ekmekleriyle katılacak.

Mutfak kültürleri ve dünya lezzetlerinin buluşacağı fuar bu yıl da renkli görüntülere sahne olacak.