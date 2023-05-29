Çorumlu sanatçı Semih Okur geçtiğimiz günlerde tekli şarkısına klip çekti. Söz ve müziği kendisine ait olan “Aşk Benim Adım” isimli şarkının prodüksiyonunu Karla Medya yaparken klibin kameramanlığını ise Ali Can Koç yaptı. Okur klibi YouTube kanalında yayınlayarak dinleyiciyle buluşturdu. Rap ile harmanlanan şarkı gençlere hitap ediyor.

Semih Okur, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şarkının kısa sürede geniş kitlelere yayılacağına inandığını, çalışmalarının süreceğini ve Çorum’u ülke genelinde de temsil etmek istediğini söyledi.