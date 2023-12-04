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Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sanat ve Tasarım Programı Sanatta Yeterlik öğrencisi Serpil Uysal’ın resim çalışmalarından oluşan “İNS” başlıklı kişisel resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Çorum Belediyesi Sanat Galerisi’nde açılan serginin açılışına Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş ve sanatseverler katıldı.

Göç, sürgün ve soykırıma uğramış halkları ve kültürlerini sanatsal bir anlatımla izleyicisine sunan Ressam Serpil Uysal, 21. Y.Y’da Avrupa’nın göbeğinde yaşanan insanlık suçuna ya da bugün Gazze’ye bakıldığında büyük resmin değişmediğini dile getirerek, “Bu sergi 2 sene önce Gazze bombalanırken kendi çaresizliğimden, çağımızda insan kavramına yüklenen anlamların ucuzluğundan, tüketilebilirliğinden ortaya çıktı.” diye konuştu.



Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ise sergide yaptığı konuşmada, şu an Gazze’de yaşanan insanlık dramı düşünüldüğünde serginin derin anlamlar ifade ettiğini kaydetti.

Tarih boyunca sürgünler zulümler savaşlar yaşandığını hatırlatan Yağbat, “Bugün en canlısı ve en acısı çocukların öldürüldüğü bir zamanda bu serginin hafızalarımızda derin bir anlamı var. Dolayısıyla hepimizin soykırımlara karşı yapabileceği şeyler var ama belki de en anlamlısı, en unutulmaz olanı da bir kalemle, bir şiirle, bir mısrayla, bir fırçayla bu soykırımı bu insanlık suçunu en yüksek perdede haykırmaktır. Bizler yaşadığımız sürece soykırımlara karşı çıkmalıyız ve bunun mücadelesini vermeliyiz.” dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş da sanat eserlerinin her zaman mutlu anları yansıtmadığını zaman zaman da bir insanlık ayıbını, tarihin derinliklerinden gelen ve hala acısını hissettiğimiz toplumsal olayları da yansıttığını dile getirdi. Günümüzde hala insanlık suçu işlendiğini hatırlatan Bektaş, “Ressam Serpil Uysal’ın köklerinden gelen ve bize en güzel şekilde bu acılara sessiz kalmamamız gerektiğini bir kez daha bize yansıttığı ve yaşattığı için kendisine teşekkür ederim.” dedi.



Çerkes Sürgünü, Srebrenitsa Katliamı, Kanlı Noel, Hocalı Katliamı, Çeçen-İnguş Sürgünü, Ahıska Sürgünü gibi halkların toplumsal belleğinde yer alan trajik olaylara sanatçı gözünden bir bakış sağlayan sergi, yağlıboya ve karışık tekniğin kullanıldığı 15 parçadan oluştu.

Sergi, 4 ile 9 Aralık tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.