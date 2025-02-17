Dünya Masa Tenisi Federasyonu ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu iş birliği ile düzenlenen WTT Youth Kapadokya Uluslararası Masa Tenisi Turnuvası 11-20 Şubat tarihleri arasında Nevşehir’de gerçekleşti. Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuvaya 50 ülkeden 350 sporcu katılım sağladı. Çorumlu antrenör Derya Bilgili önderliğinde mücadele eden Çorumlu raketlerden Aybüke Banu Şimşek WTT U19 kategorisinde ve WTT U19 çift karışık çiftlerde, Yiğit Furkan Şimşek WTT U19 karışık çiftlerde ve Muhammed Emre Kantik ise U11 kategorisinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldular.

Editör: RIFAT KARA