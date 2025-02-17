Ahlatcı Çorum FK’nın 22 Şubat Cumartesi günü, Adanaspor’la sahasında oynayacağı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 26.hafta maçının biletleri satışa çıkartıldı. Bilet fiyatlarında eski tarifeye dönüldü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, maç biletleri Adanaspor passolig kartlaır hariç diğer tüm passolig kartlarıyla alınabiliyor. Misafir takım biletleri yalnızca Adanaspor passolig kartı ile alınabilecek. 7-16 yaş arası passolig kart sahibi öğrenciler kapalı sol tribünden, 65 yaş üstü passolig kart sahibi seyirciler ise maçı Kuzey Kale Arkası ve Doğu Tribününden ücretsiz izleyebilecek.

Öte yandan, kale arkası biletleri 100, maraton tribün biletleri 250, sol kapalı 300, VİP A-D 500, VİP-B tribün biletleri 1500 liradan satılıyor. Adanaspor taraftarları da biletlerini 130 liraya alabilecek.