Ahlatcı Çorum FK’nın genç golcüsü Hasan Ege Akdoğan’ın da yer aldığı U17 Futbol Millî Takımımız, Mart ayında İsviçre’de oynanacak UEFA Avrupa U17 Şampiyonası A Ligi 2. Tur maçları öncesi Hırvatistan’da katıldığı dörtlü turnuvadaki üçüncü ve son maçında ev sahibi ekibi 1-0’lık skorla devirdi.

İlk maçında Slovenya ile, ikinci maçında ise Ukrayna ile 1-1 berabere kalan millilerimiz, son maçta Hırvatistan’la karşı karşıya geldi. Porec şehrindeki Zelena Laguna Sport Center Stadı’nda oynan maçı Türkiye 1-0 kazanarak turnuvayı 1 galibiyet, 2 beraberlikle tamamladı. Hırvatistan maçında millilerimizin golünü 5.dakikada Hasan Ege Akdoğan attı.

İLK 11’DE BAŞLADI

Ahlatcı Çorum FK’nın genç golcüsü Hasan Ege, Slovenya ve Ukrayna maçlarında oyuna ikinci yarıda girerken, Ukrayna karşılaşmasında 90.dakikada attığı golle skora denge getirmişti. Hırvatistan maçına ilk 11’de başlayan Hasan Ege, 5.dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirirken, 82.dakikada yerini Ahmet Hakan Atış’a bıraktı.

GOL SAYISINI 8’E YÜKSELTTİ

Hırvatistan karşısında milli formayı 22’nci kez giyen Hasan Ege, gol sayısını ise 8’e yükseltti. Hasan Ege, aynı zamanda Hırvatistan’daki turnuvada Türkiye’nin en golcü futbolcusu oldu.