Kariyerini Japonya’nın Sanfrancce Hiroshima takımında sürdüren Çorumlu futbolcu Tolgay Arslan adından söz ettirmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta Japonya Süper Kupası’nı kazandıkları maçta fileleri havalandıran Tolgay, ligde de ilk hafta maçında beraberlik golünü kaydetti. Sanfrancce Hiroshima, J1 Ligi’nin ilk hafta maçında Machida Zelvia’ya konuk olurken, 26.dakikada yenik duruma düştü. Maça ilk 11’de başlayan Çorumlu futbolcu, 59.dakikada beraberlik golünü attıktan sonra sonra 86’da yerini Sota Koshimichi’ye bıraktı. Tolgay’ın takımı, 77.dakikada Sota Nakamura’nın golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
34 yaşındaki hücum oyuncusu, Japon ekibiyle toplamda 24 maça çıkarken, 12 gol atıp 2 asist yaptı.