Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan En İyi 16'lar Masa Tenisi Şampiyonası 5-7 Ocak tarihleri arasında Karaman'da yapıldı. Ülke genelinden çok önemli sporcuların ter döktüğü müsabakalarda Çorumlu sporculardan Furkan Şimşek ve Aybüke Banu Şimşek Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi olurken, Uğurcan Dursun ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Öte yandan Çorumlu diğer sporculardan Halil İbrahim Zer Türkiye dördüncüsü, Yağmur Yeşil Türkiye altıncısı, Asude Tuba Şimşek Türkiye yedincisi, Umut Baha Dursun ise Türkiye onaltıncısı olarak kayıtlara geçti.

