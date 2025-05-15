Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) emekli hemşehrimiz Prof. Dr. Tabib Albay Hayrettin Karaeren (74) hayatını kaybetti.

Uzun yıllar GATA'da Kardiyoloji Profösörü olarak hizmet veren ve emekliye ayrılan Hayrettin Karaeren dün gece vefat etti.

Merhumun cenazesi 16 Mayıs 2025 Cuma günü Cuma namazının ardından Akşemseddin Cami'de kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi