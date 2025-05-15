Toplantı, Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Hizmet Binası Toplantı Salonu’nda, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Özellikle mevsimlik işçi hareketliliğinin yoğun olduğu ilçelerin kaymakamları, il ve ilçe koordinatörleri ile İl İzleme Kurulu Komisyon Üyeleri toplantıda hazır bulundu.

Katılımcılara, mevsimlik tarım işçileriyle ilgili olarak yayımlanan 2024/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi hakkında bilgilendirici bir sunum yapıldı. Ayrıca, tarım işçilerine ve ailelerine yönelik sunulan hizmetler masaya yatırıldı. Bu hizmetler arasında ulaşım, güvenlik, temizlik, sağlık, eğitim, istihdam, sosyal güvenlik, inanç ve ibadet, kültür ve spor gibi alanlar öne çıktı.

Toplantıda, mevcut hizmetlerin sürdürülebilirliği ile önümüzdeki dönemlerde yapılması planlanan çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Editör: SELDA FINDIK