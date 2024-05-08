İstanbul Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Samandıra Şehit Rıza Yıldız Polis Merkezi’nde görevli olan Polis Memuru Turan tabanca ile kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırılan polis memuru Turan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul Adli Tıp morgundan cenazesi alınarak memleketi Çorum’un Alaca ilçesine götürülecek olan Ömer Faruk Turan'ın babası Erol Turan'ın da emekli polis olduğu öğrenildi.

Bursa’da Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ve son olarak Bursa Asayiş İl ve İlçelerden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı görevlerinde bulunan baba Erol Turan 2022 yılında emekliye ayrılmıştı.

Editör: HABER MERKEZİ