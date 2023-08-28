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Gerede Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 72.Esentepe Yağlı Güreşleri’nde heyecan sona erdi. Pazar günü gerçekleşen güreşleri Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Valisi Erkan Kılıç, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek takip etti. Türkiye’nin önde gelen pehlivanlarının yer aldığı müsabakalara Çorum’dan da katılım oldu. Baş kategorisinde mücadele eden ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın adına güreşen Bekir Eryücel üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Büyük orta kategorisinde mücadele eden Çorumlu pehlivan Muhammet Eryücel birinci olarak altın madalya kazanırken, diğer Çorumlu pehlivanlardan Tayyip Küçük ve Murat Kalender de sıkletlerinde üçüncü olarak Çorum’a bronz madalya ile dönmeyi başardılar.

Bekir Eryücel’in üçüncü olduğu baş kategorisinde birincilik kürsüsüne Özkan Yılmaz çıkarken, Yunus Emre Yaman ise ikinciliği elde etti.