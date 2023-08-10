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Sorgun Belediyesi’nin 2023 yılı faaliyet programında yer alan ve İç Anadolu’nun Kırkpınar’ı olarak nitelendirilen Sorgun Belediyesi Yağlı Güreşleri’nde heyecan sona erdi. Cengizhan Şimşek, Serhat Gökmen, Fatih Atlı, Orhan Okulu, Enes Doğan, Ünal Karaman, Doğan Özkaya, Durmuş Altun gibi pehlivanların mücadele ettiği yağlı güreş müsabakalarına Çorumlu pehlivanlar damga vurdu.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın adına güreşen Çorumlu pehlivanlardan Bekir Eryücel baş kategorisinde, Rasim Saraç başaltı kategorisinde, Muhammet Eryücel ise büyük orta kategorisinde ikinci olarak önemli bir başarıya imza attılar.

Öte yandan Tozkoparan kategorisinde Milli Eğitim Spor Kulübü güreşçilerinden Berat Can Atabek ikinci, M.Efe Koca ve Ali Yağlı üçüncü olmayı başardılar. Ayak boyu kategorisinde Yusuf Karakaş ikinci, Deste küçük boy kategorisinde Emre Öner üçüncü ve Deste orta boy kategorisinde Asaf Kantar ikinci olarak Çorum’a madalya ile döndüler.