Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Belediye Meclis Üyesi Sedat Genç’in kardeşi Serkan Genç’in, başrollerini Tuğçe Yolcu ve Suudi Arabistanlı oyuncularla paylaştığı, Suudi Arabistan yapımı “Sivar” adlı film; ödülle döndü.

Bir bölümü Türkiye’de, büyük bölümü ise Suudi Arabistan’da çekilen film, yarıştığı 11. Suudi Film Festivali’nde açılış filmi olarak gösterildi.

Sedat Genç, sosyal medya hesabındanuaptığı paylaşımında, “Bu önemli başarı, hem ülkemiz hem de kardeşim adına daha büyük ödüllerin habercisi olsun. Tüm ekibi gönülden kutluyor, yollarının açık olmasını diliyorum” dedi.

Editör: Haber Merkezi