Proje çerçevesinde Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri, önce İŞKUR-İş Kulübü uzmanlarından iki hafta süresince CV hazırlama ve mülakat teknikleri üzerine eğitim aldı. Eğitimlerin ardından öğrenciler, teorik bilgilerini pratiğe dökmek amacıyla çeşitli kamu kurumlarına ziyaretlerde bulundu.

Ankara'da gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında Maliye Kulübü öğrencileri, Gelir İdaresi Başkanlığı’na giderek Gelir İdaresi Daire Başkanı Nuri Eranıl, Gelir İdaresi Grup Başkanı İmdat Türkay, Gelir İdaresi Müdürü Gül Ayhan ve Gelir İdaresi Müdürü Muhammet Han Özcan ile bir araya geldi.

Ziyaret sırasında, mülakat teknikleri, vergi bilinci, gönüllü uyum faaliyetleri, kariyer meslek seçimi ve kamu kurumlarında kariyer imkanları üzerine kapsamlı fikir alışverişinde bulunuldu. Öğrenciler, sektör profesyonellerinden edindikleri bilgilerle kariyer hedeflerini daha net belirleme fırsatı yakaladı.

Maliye Kulübü yetkilileri, bu tür projelerle öğrencilerin iş dünyasına hazırlıklı adım atmalarını sağlamayı ve teorik bilgileri saha deneyimiyle pekiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Editör: Haber Merkezi