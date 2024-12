Üç gün süren etkinliklerde öğretmenlerin hazırladığı yenilikçi projeler 30 stantta sergilendi. Türkiye’nin farklı illerinden e twinning projesi kuruculuğu yapmış ve proje puanı en yüksek olan öğretmenlerin çağrıldığı etkinliklerde katılımcılara mesleki gelişimlerini destekleyecek, yeni ufaklar açan, eğitimde sürdürülebilir dönüşüm için ilham kaynağı olmayı hedefleyen çeşitli konferanslar verildi. Çorum'dan e Twinnig 15. Ulusal Konferansına katılan beş öğretmen konferanslar sonunda belgelerini aldı.

Bilge Kağan Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Seher Altan Metin'in kurucusu olduğu "E Safety Heroes" projesi Ulusal Kalite Etiketi Ödülü, Avrupa Kalite Etiketi Ödülü ve Öğrenci Kalite Etiketi Ödülünelayık görüldü. Projenin Azerbaycan ortağı ise 'E Safety Heroes" projesi ile ülkesinde yılın öğretmeni seçildi. Seher Altan Metin'in ortağı olduğu "What Stands Test Of Time" ve "The SimilaritiesAnd Differences" projeleri ise Ulusal Kalite Etiketi Ödülü aldı.

