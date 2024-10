Çorumlu Obası’nda öğrenciler için hazırlanan etkinlikler arasına at gezisi de eklendi. Ata binen öğrenciler keyifli anlar yaşıyor.

Çorum Belediyesi’nin gençlere yönelik hayata geçirdiği önemli projeler arasında yer alan Çorumlu Obası Gençlik Kamp Merkezi öğrencilerin ve gençlerin ilgi alanı olmaya devam ederken, haftanın belirli günlerinde ziyaret gelen öğrenciler at ile gezmenin de tadını çıkaracaklar.

Her gün farklı okullardan öğrencilerini ağırlayan Çorumlu Obası, ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor. Çadırlarda oluşturulan atölyelerde dokuma, ebru sanatı ve baskı çalışmaları gibi geleneksel el sanatlarıyla tanışan öğrenciler yöresel kıyafetlerle atla gezme imkânı da buluyorlar. Öğrenciler Çorumlu Obası’nı çok beğendiklerini ve atla gezmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ettiler.

