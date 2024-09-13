Çorum'da Ulukavakspor'da amatör futbol oynayan ve daha sonra polis memuru olduktan sonra hayatını Kayseri'de devam ettiren Çorumlu eski futbolcu Seyit Yoldaş'ın oğlu Emre Yoldaş'a Türkiye'nin dev kulübü Fenerbahçe talip oldu.

Kayseri'de Fatih Yurt Futbol Akademisi'nin alt yaş kategorisinde forma giyen ve burada gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken 2013 doğumlu minik futbolcu Emre Yoldaş geçtiğimiz ay içerisinde Fenerbahçe seçmelerine katıldı. Seçmelerde altyapı hocalarının gözüne girmeyi başaran Emre Yoldaş'ın Fenerbahçe'ye transferi geçtiğimiz gün resmiyet kazandı.

Minik futbolcu bu sene Fenerbahçe'nin U12 kategorisinde forma giyecek.

Editör: RIFAT KARA