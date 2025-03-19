Çorumlu yüzme milli takım antrenörü Çetin Koçak, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın’ın onayı ile para yüzme branşı teknik kurul üyeliğine görevlendirildi.

Başarılı antrenör, yeni göreviyle birlikte Türkiye'de para yüzme branşının gelişimi için önemli çalışmalara katkı sunacak. Koçak, yaptığı açıklamada, “Çalışmalarımıza birlikte yön vermek ve branşlarımızın gelişimine katkı sağlamak üzere her zaman görevimi layıkıyla yapacağım” ifadelerini kullandı.

Koçak’ın, uzun yıllardır yüzme sporuna olan katkıları ve sporcuların yetişmesindeki rolü, onu bu önemli göreve taşıyan etkenlerden biri olarak gösteriliyor. Yeni göreviyle birlikte, Türkiye’de para yüzme sporunun daha da ileriye taşınması hedefleniyor.