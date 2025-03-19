Nesine Türkiye 3.Futbol Ligi 3.Grup’ta düşmeme mücadelesi veren Bayburt Özel İdarespor, geçen sezondan beri takımın başında olan, Çorumspor’un eski teknik direktörlerinden Cevdet Uzunköprü ile yollarını ayırdı.

Bayburt ekibi, 23.hafta maçında, kendisi i gibi düşmeme mücadelesi veren Efeler 09’la sahasında 0-0 berabere kalırken, kötü gidişin devam etmesi üzerine değerlendirme yapan yönetim kurulu, Cevdet Uzunköprü ile yolları ayırma kararı aldı.

Cevdet Uzunköprü, bu sezon Bayburt ekibinin başında 23 lig maçına çıkarken, sarı-siyahlı ekip 4 galibiyet, 9 beraberlik, 10 yenilgi aldı 21 puan topladı. Bayburt Özel İdare, Uzunköprü nezaretinde çıktığı 3 Türkiye Kupası maçında ise 2 galibiyet, 1 yenilgi aldı.

61 yaşındaki Cevdet Uzunköprü, geçen sezonla birlikte Bayburt Özel İdare’nin başında 40 maçta yer alırken, sarı-siyahlı takım 12 galibiyet, 16 beraberlik, 12 yenilgi aldı. 44 gol atan Bayburt temsilcisi 49 gol yedi.