Geçtiğimiz Şubat ayında, Kastamonu’da düzenlenen bölge şampiyonasının finalinde ev sahibi Kastamonu’yu yenerek son 16 turuna adını yazdıran Çorum Emniyet Müdürlüğü Futbol Takımı, çeyrek finale yükselme maçında Samsun Emniyet Müdürlüğü’nü konuk etti. Doğan Halı Saha Tesislerinde oynanan ve deneyimli il hakemlerinden Ömer Soytemiz’in yönettiği maçta ilk yarıyı 2-0 önde kapatan Çorum temsilcisi, ikinci yarıda 2 gol daha bulurken, 2 de gol yedi. 30x2 devre halinde oynanan maçı 4-2 kazanan Çorum Emniyet Müdürlüğü çeyrek finale yükseldi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü, çeyrek finalde Ankara-Kocaeli galibi ile eşleşecek olup, rakibi henüz belli olmadı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK