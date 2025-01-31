Konteyner sektörünün lider kuruluşu ve Çorum bölgesinde tek üretici firma olan #Özerkonteyner yeni yılın en cazibeli kampanyası ile yine dikkatleri üzerine çekerken firmaya müşteri yoğunluğunun çok fazla olduğu öğrenildi.

Özer Konteyner yaşama evleri Genel müdürü Kemal Bolat yaptığı açıklamada güvenli satış ve kaliteli ürün ilkelerinden hiçbir zaman taviz vermediklerini ifade ederek “İnsanlarımızı güvenli yaşam evleri ile buluşturmaya devam ediyoruz. Yeni yılın ilk dev kampanyasını bilindiği üzere sektörün lider kuruluşu olan firmamız yine Özer konteyner yaptı. Bu kampanyalarda ki amacımız her sektörün ve bağ bahçe yaşam kültürünü tercih eden ailelerin konteyner yaşam evlerini hem ucuz paraya almaları hem de kaliteli ürünle tanışmalarıdır ”dedi

Özer konteynerin satışa sunduğu konteyner yaşam evlerindeki dev kampanyada Çorumluların böylesi bir cazibe satış hiç görmediğini belirten Bolat, Stokla sınırlı 21² full donanımlı konteyner yaşam evlerinde, a çatı - eps yalıtım – Elektrik tesisatı hazır – 1 oda 1 salon – klozet – lavabo – mutfak dolabı – pwc pencereler olduğunu ve bu dev kampanya zenginliğe 16² menteşeli eps donanımlı Weranda’nın da eklendiğini söyledi.



Özer Konteyner Genel müdürü Kemal Bolat satışa sunulan ürünlerin stokla sınırlı olduğunu hatırlatarak toplamda 40² olan kampanya ürünleri kısa süre içi sadece 98’500 Tl ye firma tanıtım ve satış showroom’da sergilediklerini söyledi. Bolat herkesi bu dev kampanyadan yaralanmaya davet ederek bu cazibe sunumun herkes için çok iyi bir fırsat olduğunu özellikle ifade etti.

Bölgenin en büyük Konteyner merkezi olan Özer Konteyner Ankara yolu Yetsan Radyatör Karşısı Ahlatcı Skoda Arkası Zanaatkarlar Koop Girişinde hizmet vermeye devam ediyor.

Firma yetkileri müşterilerinin kendilerine 0542 566 57 85 ve 0543 566 57 85 numaralı hizmet hattından ulaşabilecekleri ifade ettiler.

Öte yandan sektörün lider kuruluşu Özer konteynerin farklı ebatlarda ki tüm konteyner yaşam evlerinde de kampanya fiyatlar uyguladığı öğrenildi.