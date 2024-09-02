Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Wako Gençler Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Çorumlu sporcu Yakup Alperen Kaysi, şampiyon oldu.

Çorum'un Laçin ilçesine bağlı Narlı köyü nüfusuna kayıtlı olan Yakup Alperen Kaysi, 54 kiloda ringe çıktı. Elemelerdeki tüm rakiplerini yenen Kaysi, finalde Moldovalı rakibini 3-0 mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi. Kaysi, kariyerinde ikinci kez dünya şampiyonluğunu kazandı.

Yakup Alperen Kaysi, şampiyon olduktan sonra yaptığı açıklamada, "Kazandığım başarıda büyük emekleri bulunan, antrenörüm ve babam Şenol Kaysi, milli takım antrenörlerim, arkadaşlarım, ağabeylerim, takım arkadaşlarım, beni destekleyen ve dua eden herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Şenol Kaysi ise, "Bu şampiyonluğumuzu 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle aziz milletimize armağan ediyoruz. Dua eden ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Editör: HABER MERKEZİ