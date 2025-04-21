Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Mersin Üniversitesi Çocuk Koruma ve Araştırma Uygulama Merkezi Kurucu Müdürü, karikatürist, hemşehrimiz Prof.Dr. Halis Dokgöz’ün “Kusursuz Cinayet Karikatür Sergisi” yarın saat 14.00’de Girne Belediyesi Yeni Bina Sergi Salonu’nda açılıyor.

Luna Tülay Okan küratörlüğünde Girne Belediyesi’nin katkılarıyla açılacak olan sergi 25 Nisan 2025 tarihine kadar açık kalacak.

Halen BirGün gazetesine çizmekte olan Prof.Dr. Halis Dokgöz, yarın saat 17.00’de ise Kıbrıs Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mahkeme Salonu’nda interaktif katılımlı bir söyleşi yapacak. Dokgöz, 24 Nisan Perşembe günü de saat 19.00’da Lefkoşa Rüstem Kitabevi’nde “Kusursuz Cinayet” kitabının imza ve söyleşi programına katılacak.