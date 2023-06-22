Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Karate Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate Grup Birinciliği 19-22 Haziran tarihleri arasında Çorum'da yapıldı. Çorum'un yanı sıra Karabük, Bolu, Düzce, Samsun, Kastamonu, Sinop, Amasya, Zonguldak ve Bartın olmak üzere 10 ilden 250 sporcunun katıldığı grup birinciliğine antrenör Samet Türe önderliğinde Çorum Belediyespor'un karatecileri damga vurgu.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen kumite müsabakaları sonunda Çorum'dan Hasan Tuğra Kızıltepe 32 kiloda, Yiğit Gözübüyük 40 kiloda, Ahmet Emin Demir 44 kiloda, Yağız Gözübüyük 48 kiloda, Kayra Nejan Demirci 52 kiloda, Kayra Yağlı +60 kiloda, Nurseda Öz 34 kiloda, Buğlem Belinay 42 kiloda, Zeynep Sude Kabadayı ise +54 kiloda şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldular. 36 kiloda mücadele Metin Badak, 56 kiloda Metehan Höçük ve 60 kiloda M.Enes Çenesiz ise sıkletlerinde ikinci olarak gümüş madalya kazanırken, 46 kiloda mücadele eden Kübra Çatar ile Kata kategorisinde mücadele Furkan Ağurtlu ise üçüncü olarak bronz madalya kazanan sporcular oldular.Ayrıca kızlarda Hiranur Erbab 38 kiloda ve Rümeysa Çimen ise 50 kiloda beşinci olarak ilk 5'e girmeyi başardılar.

Genel sıralamada Çorum erkek takımı Çorum grubu şampiyonu olurken, kız takımı ise üçüncü oldu.

Sıkletlerinde ilk 3'e giren sporcular 6-9 Temmuz tarihleri arasında Zonguldak'ta yapılaak olan ANALİG Karate Yarı Final Grup Birinciliği'nde mücadele etmeye hak kazandılar.