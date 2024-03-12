8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 6-8 Mart 2024 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen zirveye yurdun dört bir yanından gelen TKDK’nın destek sağladığı kadın yatırımcılar renk kattı. Zirvenin açılışını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan yaptı.

Çorum merkeze bağlı Atçalı köyünde süt üretimi ve büyükbaş damızlık hayvan yetiştiriciliği yapan kadın yatırımcı Hatem Kümbet’e başarılı faaliyetlerinden dolayı zirvenin açılış günü düzenlenen programda Emine Erdoğan ve Bakan İbrahim Yumaklı tarafından plaket verildi.

Başarılı çalışmalarından dolayı birçok kez Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödüllendirilen Çorum merkeze bağlı Budakören köyünde büyükbaş hayvan süt üretim çiftliği sahibi Nilgün Kantar; zirvenin ikinci günü düzenlenen "TKDK destekleri ile hayalini gerçeğe dönüştüren kadın faydalanıcılar" konulu oturuma konuşmacı olarak katıldı. Projesi iyi uygulama örnekleri arasında yer alan kadın yatırımcı Kantar, yatırımı ve geçen süre boyunca edindiği tecrübelerini dinleyicilerle paylaştı.

TKDK Çorum İl Koordinatörlüğü açtığı stantla örnek kadın yatırımcılarıyla birlikte yöresel ürünleri tanıtarak zirveye katkı sağladı. (Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ