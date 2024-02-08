Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar (kız-erkek) Judo Grup Birinciliği 7-8 Şubat tarihleri arasında Çorum'da yapıldı. 11 ilden 157 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Çorum'u farklı okullardan 14 sporcu temsil etti.



Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen ve 2 gün süren müsabakalar sonunda Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu'ndan Aysu Naz Çağıl 40 kiloda, Merkez Yatılı Bölge Ortaokulu'ndan Şuğra Şükriye Özdemir +63 kiloda ve Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu'ndan Umut Kabak 42 kiloda üçüncü olarak bronz madalya almayı başardılar.

Dereceye giren Çorumlu 3 sporcu 2-3 Mart tarihleri arasında Denizli'de yapılacak olan Türkiye finallerinde de mücadeleye etmeye hak kazandılar.