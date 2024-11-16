2024 Yılı Spor Toto Ümi̇tler Mi̇x 1. Li̇g Müsabakaları Ankara’da yapıldı.

Türkiye Judo Federasyonu’nun Ankara’da bulunan Spor Tesislerinde düzenlenen müsabakalara 20 takımdan 89 kadın ve 81 erkek olmak üzere toplam 177 sporcu mücadele etti.

İzmir temsilcisi Karşıyaka Belediyespor adına, 60 kiloda mücadele eden Çorumlu judocu Baha Şimşek, tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

Baha Şimşek’in, Çorum’un Mecitözü ilçesi Hisarkavak köyü nüfusuna kayıtlı Tercen ve Bahattin Şimşek’in torunları olduğu belirtildi.