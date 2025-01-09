Ankara’nın Polatlı ilçesinde apartmanın kanalizasyon çalışmaları sırasında meydana gelen göçük nedeniyle toprak altında kalan iki işçinin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgilere göre, yapımı tamamlanan apartmanın kanalizasyon hattı için yapılan kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Biriken toprak yığını altında iki işçinin kaldığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

İş güvenliğinin sağlanmasının ardından başlatılan çalışmalar sonucu tesisat işçisi İzzet Keskin (26) ile Çorumlu kepçe operatörü Sinan Yaman’ın (41) cansız bedenine ulaşıldı.

Durumdan haber alan ve olay yerine gelen işçilerin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Hayatını kaybeden Sinan Yaman'ın Çorum'un Bayat ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu, İzzet Keskin'in ise Polatlı doğumlu olduğu öğrenildi.