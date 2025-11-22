Bursa'da yaşayan Dilfurus Tuzer (36),Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 15 Kasım'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden dini nikahlı eşi işadamı Çorum Alacalı İlham Duğan'ın (57) cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor. Duğan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilip getirilmeyeceği ailesi ve dini nikahlı eşi arasında tartışma konusu oldu. Yaşları 2,5 ile 5,5 arasında değişen 3 çocuğu için cenazenin Türkiye'ye getirilmesini isteyen Dilfurus Tuzer, Duğan'ın ailesinin istememesi nedeniyle cenazenin Cidde'de hastane morgunda bekletildiğini söyledi.



Tuzer, yaklaşık 5 yıldır Duğan ile dini nikahlı olduklarını, öncesinde de görüştüklerini belirterek, eşiyle boşanmaya çalıştığını fakat itirazlar nedeniyle kararın istinaf mahkemesinde beklediğini söyledi. Duğan'ın, kardeşleri, boşanma aşamasında olduğu eşi ve çocuklarıyla uzun süredir görüşmediğini, aralarında husumet başladığını dile getiren Tuzer, şöyle konuştu:

"Halen aralarında birçok dava sürüyordu. En son 4 Eylül'de geldi yurt dışından. Cidde'de iş kurmaya çalışıyordu.5,5 yaşında Ayhan Ali, 3,5 yaşında Görkem Mert ve 2,5 yaşında Aslan İlham'ı kendi nüfusuna almıştı. Bu hafta içinde gelmesini bekliyorduk. Hergün telefonla rutin görüşmelerimiz oluyordu, çocuklarını özlüyordu. 15 Kasım'da ulaşamadık. Mesaj attım, aradım ama yanıt alamadım. Sonunda bir numara aradı. Rahatsızlanıp vefat ettiğini söyledi. Kalp krizi geçirmiş ve hastanede kurtarılamamış." Çocuklarının adına cenazenin Bursa'ya getirilmesini istediğini aktaran Tuzer, "Çocuklarımın gelecekte babalarının gideceği bir mezarı olsun istedim. Dışişleri ile görüştüm, Cidde'deki Türk yetkililer ile irtibat kurdum. Biz istiyoruz ama kağıt üzerindeki ailesi, ağabeyleri istemiyor. Boşanma süreci devam ettiği için halen yasal olarak eşinin karar hakkı bulunuyor. Ağabeyini aradım yalvardım bana vekalet verin ben uğraşayım dedim, kabul etmediler" dedi.

Eşinin 5 gündür morgda bekletildiğini vurgulayan Tuzer, "Biz istiyoruz ailesi hayır diyor. Bu durumda Cidde'deki Türk yetkililer kararsız kaldıklarını belirttiler. Evimiz kira, salı günü tahliye kararı geldi. Ne yapacağımı şaşırdım" diye konuştu.

İlhan Duğan'ın ailesi ise bu konuda yorum ve açıklama yapmayacaklarını belirtti.