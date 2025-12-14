Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde faaliyet gösteren Sun-Ka ve Larton’un Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Öztekin, ihracata yönelik büyüme stratejisi kapsamında yurt dışı ziyaretlerine devam ediyor. Öztekin, son olarak Çin’e giderek çeşitli temaslarda bulundu.

Şirketin ihracat odaklı büyüme modeli doğrultusunda yaptığı bu ziyaretler, Sun-Ka Kağıtçılık’ın uluslararası pazardaki varlığını güçlendirmek adına yürüttüğü çalışmaları destekliyor. İç pazarda yaşanan daralma nedeniyle ihracatı zorunluluk haline getiren şirket, 2024 yılında özellikle ABD pazarında büyümeyi hedefleyerek önemli bir yapılanmaya gitti.

Hâlihazırda 50’den fazla ülkeye ihracat yapan Sun-Ka, devam eden 40 milyon Euro’luk yeni yatırımı ile cironun yarısından fazlasını ihracattan elde etmeyi amaçlıyor. Bu hedef doğrultusunda Öztekin’in kilit pazarlarda bizzat temaslarda bulunması, şirketin küresel büyüme stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Uluslararası fuarlara katılımı ve yeni pazar arayışlarıyla bilinen Sun-Ka Kağıt, yeni dev tesisinin üretiminin büyük bölümünü yurt dışına satmayı hedefliyor.

