İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, taşımalı eğitim süreci okul müdürleri ve yüklenici firmalarla birlikte ele alındı.

İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar başkanlığında, Taşımalı Eğitim Uygulamasına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Şube Müdürü İbrahim Murat Yavan, taşıma merkezi okul müdürleri ve yüklenici firma temsilcileri katıldı.

Toplantıda taşımalı eğitim sürecinin işleyişi, öğrencilerin ulaşım güvenliği, hizmet kalitesi, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Ayrıca yüklenici firmaların sorumlulukları, okul idareleriyle koordinasyon ve alan uygulamalarındaki iyileştirme ihtiyaçları değerlendirildi.

Cemil Çağlar, öğrencilerin güvenli ulaşımının eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek tüm paydaşlarla iş birliği içinde sürecin daha verimli hale getirilmesi için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi