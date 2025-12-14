Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi, Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı öğrencilerini “Engellilerde Ruh Sağlığı” dersi kapsamında merkezde ağırladı.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Neslihan Nur Pehlivan koordinasyonunda gerçekleştirilen teknik gezi, öğrencilerin saha deneyimi kazanmasına olanak tanıdı.

Merkezde sunulan bakım süreçlerini, rehabilitasyon uygulamalarını, gündelik yaşam düzenlemelerini ve özel bireylere yönelik hizmet modellerini yakından gözlemleyen öğrenciler kuruluşun işleyişi hakkında detaylı bilgi alarak özel bireylere sunulan hizmetlerde disiplinli yaklaşımın önemini sahada görme fırsatı buldu.

Teknik gezide öğrenciler, merkezde yürütülen çeşitli uygulamalara da katılım sağladı. Renk–şekil eşleştirme çalışmaları, dikkat–algı geliştirici uygulamalar ve grup etkileşimini artıran aktivitelerle hem öğrenciler hem özel bireyler verimli ve keyifli zaman geçirdi. Uygulamalar, öğrencilerin mesleki becerilerini pekiştirmesine katkı sunarken, merkezin sakinleri için de sosyal etkileşim sağlayan önemli bir deneyim oldu.

Engelsiz Yaşam Merkezi yetkilileri, Hitit Üniversitesi öğretim elemanlarına ve öğrencilere ziyaretleri için teşekkür ederek merkez–üniversite işbirliğinin devam edeceğini belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi