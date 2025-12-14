Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı İskilip Sosyal Hizmet Merkezi ve Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu işbirliğiyle Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi.

Programda, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla öğrencilerle birlikte turuncu el baskısı çalışması yapıldı. Şiddetle mücadelede dayanışmayı temsil eden turuncu renk ile hazırlanan pano üzerine öğrenciler el izlerini bırakarak güçlü bir farkındalık mesajı verdi. Etkinlik, turuncu balon şişirme organizasyonuyla da görsel olarak desteklendi ve “Turuncu Çizgi” teması ön plana çıkarıldı.

Etkinlik süresince öğrenciler; kadına yönelik şiddetle mücadelede kullanılan başvuru mekanizmaları, destek hizmetleri, hukuksal süreçler ve kurumların yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgilendirildi. Program, öğrencilerin aktif katılımı ve interaktif uygulamalarla tamamlandı.

İskilip Sosyal Hizmet Merkezi yetkilileri, etkinliğe katkılarından dolayı İskilip MYO yönetimine teşekkür ederek, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık çalışmalarının aralıksız süreceğini belirtti.

