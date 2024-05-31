Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Karakucak Güreşleri Yıldızlar ve Gençler Türkiye Şampiyonası Kayseri'de yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda yıldız güreşçinin ter döktüğü müsabakalara Çorumlu güreşçiler damga vurdu. Çorum Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu'ndan Ahmet Arif Çeker 30 kiloda, Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Eyüp Berat Ertaşmış 75 kiloda, Ömer Faruk Özdemir ise 80 kiloda Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldular. Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu'ndan Emirhan Karabıyık ise 40 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazanan isim oldu.



Editör: RIFAT KARA