Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda, serbest stilde Türkiye’yi temsil eden Çorumlu güreşçilerden Bekir Keser yarı finale yükselme başarısı göstermesine rağmen final şansını kaybetti.

57 kiloda ay-yıldızlı mayoyu giyen Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçisi Bekir Keser, çeyrek finalde Ermeni güreşçi Norik Harutyunyan’ı 8-5 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Gürcü sporcu Nika Zangaladze’ye yenilen Bekir Keser şampiyonluk şansını kaybetti.

Çorumlu güreşçi, gazetemizin basıma girdiği saatlerde Avrupa üçüncülüğü için mindere çıkmaya hazırlanıyordu.

Öte yandan, 125 kiloda Türkiye’yi temsil eden bir diğer Çorumlu güreşçi Efe Anıl Al, ilk maçında Rus güreşçi Pavel Dziatlau ile eşleşti.