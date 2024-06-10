Çorum’un Mecitözü İlçesi Köseeyüp Köyü nüfusuna kayıtlı Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Gökçe Eryaşar, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen “Güvenli Ürün Güvenli Gelecek” konulu Resim Yarışması’nda Çorum birincisi olmasının yanısıra Türkiye ikincisi olmayı da başardı.

Yaptığı resimde Türk tarımını anlatmak isteyen Gökçe Eryaşar, kendi ürettiğimiz ürünü tüketerek güvenli ürün güvenli gelecek anlamını vermeye çalıştığını dile getirdi.

Ödülünü düzenlenen törenle Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın elinden alan başarılı öğrenci Gökçe Eryaşar ayrıca yaptığı kum saati ile de sürdürebilirliğe dikkat çekti.

Editör: Haber Merkezi