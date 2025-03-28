Türkiye Basketbol Federasyonu kulüplerinde başarılı olan sporcular için 10-12 Nisan tarihleri arasında Ankara’da kamp programı gerçekleştirecek.

Ülke genelinden çok sayıda genç sporcunun yer alacağı kampa Çorum Basketbol Yıldızları Kulübü’nden 12 yaşındaki genç yetenek Betül Yıldırım da çağrıldı. Yıldırım’ın antrenörü Murat Çalışkan konu hakkında yaptığı açıklamada, “Çorum’da gerçekleşen yetenek tarama programını başarı ile geçen Betül Yıldırım bir üst kampa davet edilmesi Çorum Basketbol Yıldızları Kulüp antrenörleri olarak bizleri çok sevindirdi. Geçmiş yıllar olduğu gibi milli takıma sporcu kazandırmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Sporcularımıza antrenmanın yanı sıra temizlik, düzenli beslenme, uyku ve kitap okumanın da faydalanarını anlatarak onları geleceğe daha iyi hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Editör: RIFAT KARA