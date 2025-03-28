Baba tarafından Türk, anne tarafından Rus olan Timurhan Kartal, 2008 Astana-Kazakistan doğumlu olduğu için Kazakistan vatandaşlığı da bulunuyor. Ahlatcı Çorum FK’ya 2023-2024 sezonunda Nazilli Belediyespor’un altyapısından gelen Timurhan, Çorum’daki ilk sezonda, U16 Gelişim Ligi’nde 15 maça çıkarken, sergilediği başarılı performans üzerine A takım antrenmanlarına alınmaya başlandı. Bu sezon U17 takımı ile Gelişim Ligi’nde 14 maçta kaleyi koruyan Timurhan, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda Boluspor’la oynanan maçta 82.dakikada oyuna girerek ilk kez profesyonel oyuncularla maça çıktı.

A takımla antrenmanlara çıkmasına rağmen henüz profesyonel imza attırılmayan Timurhan Kartal’ın Kazakistan Milli Takımları için oluşturulan oyuncu havuzuna dahil edildiği ve takibe alındığı belirtildi.

Timurhan’ın, ilerleyen zamanlarda Türkiye’yi mi, yoksa Kazakistan’ı mı tercih edeceği ise şimdiden merak konusu oldu.